Británie zrušila protiepidemická opatření. Nákaza v zemi se ale dál šíří

Zrušená povinnost nošení roušek, dodržování rozestupů nebo povolené shromažďování, a po více než roce opět otevřené noční kluby. Anglie jako první část Spojeného království od pondělí rozvolnila velkou část protiepidemických opatření. Británie přitom v posledních dnech hlásí největší nárůst případů koronaviru za poslední půlrok. Na twitteru o tom informovala tisková agentura AFP.

K plánovanému rozvolnění britská vláda přistoupila na základě vysoké proočkovanosti obyvatelstva a poklesu počtu úmrtí i případů vážného průběhu nemoci covid-19. Odpovědnost teď britská vláda nechává na lidech. V neděli premiér Boris Johnson vyzval občany, aby i nadále byli obezřetní a zodpovědní.

“Pokud to neuděláme teď, budeme rozvolňovat na podzim a v zimních měsících, kdy se koronaviru v chladném počasí daří. Pokud k rozvolnění nepřistoupíme teď, musíme si položit otázku, kdy to tedy uděláme. Tohle je pravá chvíle, ale musíme to udělat opatrně,“ zdůraznil britský premiér ve videu zveřejněném v neděli.

Proti rozvolňování ale v zemi zaznívá i kritika. Mluvčí opoziční Labouristické strany Jonathan Ashworth vládu označil za "bezohlednou“, protože neposlouchá odborníky. “Jsme proti otevření bez jakýchkoliv preventivních opatření,“ řekl Ashworth televizi BBC.

Zbývající části Spojeného království, tedy Skotsko a Wales, postupují při rušení i zavádění protiepidemických opatření vlastní cestou. Některé restrikce tak zatím nechávají v platnosti.