Bude pro očkované snazší cestovat po EU? Češi jsou pro, Francie proti

Vydávání vakcinačních pasů prosazují hlavně země, které jsou závislé na turismu, jako třeba Řecko nebo Portugalsko. Podporuje je i Česká republika. Třeba Francie se k tomu zatím staví zdrženlivě.

Podle francouzského ministra pro evropské záležitosti by vakcinační pas dával některým skupinám obyvatel více práv než jiným. Naopak předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že tuto iniciativu vítá.

Vakcinační pas by mohl mít třeba podobu elektronického certifikátu. Jednání probíhá formou videokonference a političtí lídři budou mluvit také o ráznějších opatřeních kvůli nakažlivějším mutacím viru, jako je ta britská nebo jihoafrická.

Mělo by se také posílit testování v rámci jednotlivých států. Řešit se bude i zrychlení schvalování vakcín od dalších výrobců. Dodávky firem totiž váznou a některé státy nemají dostatečné množství vakcíny k dalšímu očkování.

Německo se má dnes rozhodnout, zda Česko zařadí na seznam vysoce rizikových oblastí. Pro Čechy přijíždějící do Německa by to znamenalo mít u sebe negativní test na koronavirus už při překročení hranice. V tuto chvíli je možné se nechat otestovat až po příjezdu. Podmínky pro pendlery by se měnit neměly.