"Budeme mít 22. dítě," oznámil pár! Při 20. sliboval, že další už si nepořídí

Video nazvané jednoduše "Budeme mít dítě!" se na sociální síti YouTube objevilo v neděli večer. 44letá Sue a 48letý Noel Radfordovi už prý nedokázali své tajemství udržet déle a museli o radostnou zprávu podělit. "Supermáma" je už v 15. týdnu těhotenství, dítě by se mělo narodit v dubnu.

První záběry ukazují cestu manželů s několika mladšími dětmi do nemocnice. Byly natočeny na konci září, kdy jela Sue k lékaři na vyšetření po prvním trimestru těhotenství. "Snad ho uvidíme kopat a vrtět se. Oba se moc těšíme," říká na videu Britka. Při ultrazvuku je pak slyšet tlukot srdce miminka.

Video (v angličtině):

Pohlaví dítěte zatím Radfordovi neznají, to se má ale brzy změnit. Zda to bude chlapeček, nebo holčička, pak chtějí odhalit v dalším videu. "Už se nemůžeme dočkat, až zjistíme pohlaví dítěte. Cítím, že to bude chlapec. Jsme nadšení, že s vámi můžeme sdílet tuto cestu," prohlásila Sue.

Sue a Noel mají vlastní firmu, pečou a prodávají koláče. Nepobírají žádné zvláštní sociální dávky a žijí v bývalém pečovatelském domě v Morecambe. V současnosti mají 20 dětí a čtyři vnoučata, dítě "číslo 17" se narodilo mrtvé. Nejstaršímu synovi jménem Chris je 30 let, nejmladší Bonnie 11 měsíců.

Rodina se poprvé proslavila v roce 2012, kdy o ní televizní stanice Channel 4 odvysílala dokumentární sérii 15 Kids and Counting. Sue a Noel se poznali už jako děti, oba byli adoptovaní. Když měli první dítě, bylo jí 14 let a jemu 18 let. Při 20. dítěti Sue slibovala, že je poslední, tento slib ale rychle porušila.