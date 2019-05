Čechů bez práce ubývá, ženy mají ve firmách větší úspěch než muži

České ekonomice se stále daří. Jasně to ukazuje přímé srovnání zaměstnanosti za první čtvrtletí letošního a loňského roku. Letos mělo totiž práci o skoro padesát tisíc lidí víc než loni. Mnohem větší úspěch přitom ve firmách slaví ženy.

"Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšila o 47,3 tisíc lidí a dosáhla 5,305 milionu. Počet nezaměstnaných se naopak meziročně snížil o 20 tisíc. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 2,1 %," uvedli statistici.

Daří se přitom mnohem víc ženám než mužům. "Počet zaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o pouhých 14 tisíc, u žen to bylo o 33 tisíc. Nárůst u žen byl soustředěn do věkové skupiny 45 až 59 let. Na druhé straně poklesl počet nezaměstnaných žen o 17 tisíc, u mužů bylo snížení jen o 3 tisíce," vypočítává ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Dalibor Holý.

Poprvé od roku 2010 je tak více nezaměstnaných mužů než žen. Statistici ovšem neobjasnili, proč je poměr nově zaměstnaných žen a mužů tak nevyrovnaný.