Čechům tečou nervy, senior po hádce vysypal v obchodě jedovatou rtuť!

Na jednu stranu velká solidarita, na tu druhou podrážděnost, napětí i agrese. Nouzový stav a obavy o sebe i blízké teď silně ovlivňují naší psychiku. A projevuje se to různě, v Ústí nad Orlicí například senior neunesl neuznanou reklamaci a po obchodě vysypal rtuť.

Zejména výpary z této chemikálie jsou pro člověka nebezpečné. Účinek se násobí v uzavřené místnosti. Jde o toxickou, karcinogenní látku.

Pětasedmdesátiletý senior neuspěl s reklamací telefonu, a tak se podle policie mstil. "On tady za pultem vylil tu lahvičku s rtutí, dělala jsem si zápisy, to zakopal pod ten pult," popsala zaměstnankyně prodejny.

Až druhý den prodavačka zjistila, co se stalo. Začala mít totiž zdravotní problémy a cítila pachuť v ústech. Přivolaní hasiči kuličky rtuti vysáli vysavačem.

Policie muže našla a začala ho stíhat. V případě odsouzení může za mřížemi strávit až tři roky. Případ z Ústí nad Orlicí ukazuje, jak v době nouzového stavu lidem tečou nervy. A podle psychologů může být ještě hůř.

"Polovina populace neumí vyžít se svým platem, do měsíce tady nebude mít co do úst. Pokud nechceme rabování, musíme myslet na ty lidi, kteří jsou finančně negramotní a nemají žádné úspory," varuje psycholog Jeroným Klimeš.

A zvýšenou podrážděnost lidí pozorují třeba i pardubičtí strážníci. "V této době nám pravidelně telefonují lidé, kteří tvrdošíjně bazírují na řešení nepodstatných událostí, zejména v dopravě," přizvukuje mluvčí strážníků Lucie Klementová.

A víc než kdy jindy zvoní na dispečincích telefony a městská policie musí odpovídat i na jízlivé poznámky občanů. Mnoho lidí se až úzkostlivě bojí o zdraví. Člověk bez roušky se tak mnohdy dá přirovnat k lovné zvěři.

Jen policisté v Pardubickém kraji přijmou denně dvacet upozornění na lidi, kteří se pohybují bez ochrany obličeje. O víkendu toto číslo ještě narůstá.