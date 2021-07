Čechy v Řecku rozčílila nová pravidla. Zvolili bychom jinou destinaci, řekli

Od pondělí Řecko patří na cestovatelském semaforu do červené kategorie zemí, což znamená přísnější pravidla pro cestování. Cestující po návratu do Česka musí nastoupit do pětidenní karantény, což pro mnohé z nich představuje výraznou komplikaci.

Dvacet tisíc Čechů je aktuálně v Řecku. Změna pravidel pro návrat domů mnohé rozhořčila. "Musím absolvovat test za 1500 korun, přijedu do Česka, musím absolvovat pětidenní karanténu, po absolvování pětidenní karantény musím opět na PCR test," svěřil se jeden z nich.

"Nechápu, proč do izolace musí pouze ti, co nemají plné očkování. Ti, co ho mají, ji podstoupit nemusí, i když mohou covid chytit stejně jako neočkovaný člověk a přenášet ho dál," nechápe opatření Kristýna, která také tráví dovolenou v Řecku.

"Kdybychom věděli, že Řecko bude v červeným, tak zvolíme asi jinou destinaci," zoufají si lidé na letišti. "Nemůžeme nic dělat, jedeme na dovolenou a mění se to pořád," konstatovali.

Povinná pětidenní karanténa po návratu do České republiky zkomplikovala život hlavně těm, kteří se chtěli ihned vrátit do práce. "Mně to moc nevyhovuje, protože budu muset přeobjednávat celý diář," řekla televizi Nova na letišti kadeřnice.

Výjimku z testování mají plně naočkovaní, děti nebo ti, co nemoc prodělali v uplynulých 180 dnech. Turisty bez očkování dovolená vyjde o něco dráž, než čekali. "Testy jsou zde v destinaci docela drahé, pohybují se od 30 do 100 euro," vysvětluje Kristýna.

"Velký problém nastal pro ty lidi, co se vraceli dnes (v pondělí, pozn. red.), zítra, pozítří, protože je tam velmi malý čas na to, získat takové kapacity na testování, jaké bude potřeba. Obzvlášť, když jste na malém ostrově," popsal problém Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Zprávy o tom, že by v Řecku nebyly dostatečné kapacity na testování, zatím nejsou. Vše se prý ale ukáže v následujících dnech.

"My víme, že v některých destinacích se ta pravidla mění poměrně rychle, nicméně z těch dat, která vidíme i v ostatních destinacích to vypadá tak, že snad bylo to Řecko svým poměrně rychlým sestupem ze zelené přes oranžovou a červenou barvou spíš výjimkou," uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová.

Oproti tomu epidemie v Česku zpomaluje. Za neděli přibylo 75 nově nakažených, což je o 41 méně než předchozí neděli.