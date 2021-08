Černobyl ožívá. Ukrajina má plán jak využít bývalou jadernou elektrárnu

Osud uzavřené černobylské jaderné elektrárny ještě není definitivně zpečetěn. Ukrajina tam do provozu hodlá uvést nové zařízení.



To by mělo sloužit k ukládání vyhořelého jaderného paliva. Doteď se totiž odpad vyvážel do okolních zemí. Nejprve se ale zařízení bude muset osvědčit při testování.



Zařízení se skládá z 90 kontejnerů, které Ukrajina koupila od Spojených států. Jejich celková hodnota se měla vyšplhat v přepočtu na necelých 40 miliard korun. Okolí jaderné elektrárny je nyní přísně hlídané.

Černobyl se neslavně zapsal do historie 26. dubna 1986, kdy při zkouškách došlo k explozi čtvrtého bloku elektrárny a následnému úniku radiace. Zbylé tři reaktory ale zůstaly v provozu a nadále vyráběly elektřinu, druhý do roku 1991, první skončil o pět let později a třetí byl odstaven v roce 2000. Kolem zničeného čtvrtého bloku byl vybudován ocelobetonový sarkofág, který v minulých letech nahradila nová stavba.