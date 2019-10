Češi mají jasno! Dát dítěti na zadek je v pořádku. Zákaz je nesmysl, tvrdí

Švédsko, Finsko, Německo nebo nově i Skotsko - v těchto zemích mají rodiče zákonem zakázáno fyzicky trestat své děti. V Česku by podobný zákon vlnu nadšení nevyvolal, podle výsledků ankety je většina Čechů, tj. 87 %, přesvědčená, že facka či plácnutí po zadku zlobivému dítěti jenom prospěje.

Začátkem října skotský parlament schválil zákon, který rodičům zakazuje fyzicky trestat jejich ratolesti. Ilegální je nyní jakýkoliv úder do hlavy - od záhlavců po facku. V úvahu nepřipadá ani mlácení vařečkou nebo páskem. Jakkoliv se zdá tento zákon přitažený za vlasy, Skotsko není v jeho přijetí průkopníkem.

Podle neziskové organizace Save the Children podobný zákon platí ve více než 50 zemích světa. Mezi nimi jsou tradičně například skandinávské země. Švédsko bylo vůbec prvním státem, který zakázal fyzické tresty. Ve Finsku, Dánsku nebo Norsku rodiče své děti rovněž nesmí mlátit už mnoho let. Mezi další "nenásilné" země patří například Německo, Irsko, Rakousko nebo Nový Zéland.

V Česku by podobný zákon zřejmě neobstál. Zdejší společnost je spíše konzervativní, což dokládají i výsledky ankety pořadu TV Nova Střepiny. Ukázalo se, že 87 % hlasujících nesouhlasí se zákazem fyzického trestání dětí. Zbylých 13 % by zákon v Česku uvítalo.

S letitým pořekadlem "Škoda rány, která padne vedle" se tak mnoho Čechů ztotožňuje. "Jedná dobře mířená je lepší než dlouhosáhlé vysvětlování. Děti musí vědět, kam až můžou zajít," uvedla v diskuzi Patricie. "Zdravá facka neublíží. Je rozdíl mezi týráním a výchovou," vyjádřila svůj názor Iveta.

"Ohýbej proutek, dokud je mladý. Jinak z toho bude rozmazlený fracek. Když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém," tvrdí Miroslava. "Děti nemaj rozum a hned by toho zneužily," přitakává Michal.

"Tělesné tresty jsou jen selháním rodiče. Vždy lze situaci vyřešit jinak," oponuje Barbora, která s fyzickými tresty nesouhlasí. "Jsem pro ten zákon, který zakazuje rodičům fyzicky trestat své děti. To bití je jenom vztek rodičů a nic se tím stejně nevyřeší. Spíš naopak," myslí si Ilona.

