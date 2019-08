Češi platí daně jako mourovatí! Státu odvedou skoro půlku výplaty

Česká republika má jednu z nejvyšších daňových zátěží. Vyplývá to z letošního porovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V minulém roce odešla z našich peněženek na potřeby státu téměř polovina výplaty.

Velké srovnání všech 36 členských států letos přinesla organizace OECD. A Čechům patří sedmá nejvyšší pozice, co se výše odvodů z výplaty týče. Bezdětný jedinec s průměrnou mzdou vhodí státu do chřtánu 43,7 procenta své výplaty. Do tohoto souhrnu patří daň z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění.



Vzhledem k ostatním národům v první patnáctce zemí s nejvyšším zdaněním ale mají Češi velmi nízkou kupní sílu. Hůře jsou na tom už jen Maďaři, Slováci, Lotyši a Litevci.

Anketa Měl by stát snížit daně i za cenu oslabení sociálních služeb? Ano 100 6 hlasů Vyhovuje mi, jak je to teď 0 0 hlasů Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 6 lidí.



Ostatní národy mají podstatně větší kupní sílu. Němcům a Rakušanům tak po zdanění a odvodech zůstane z výplaty více, než Čech dostane před zdaněním. Česko tak má ve srovnání s ostatními státy OECD nadprůměrně vysoké zdanění, zároveň ale silně podprůměrné mzdy.



Při porovnání zdanění manželských párů s dětmi je na tom Česká republika o něco lépe, stejně se ale nachází nad průměrem. Pokud vydělává jen jeden z partnerů, zdanění se dostane lehce pod průměr OECD. Celé srovnání si můžete prostudovat zde (dostupná je verze v angličtině a francouzštině).



Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vznikla v roce jako mezivládní organizace. Jejím smyslem je hospodářská, politická a sociální spolupráce. Z původních 20 států se časem rozrostla na 36. Členem bývalo i Rusko, po anexi Krymu mu ale bylo pozastaveno členství.