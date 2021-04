Češi u evropského soudu neuspěli! Stěžovali si na povinné očkování dětí

Soud se zabýval celkem šesti stížnostmi, z nichž první dorazila už v roce 2013. Zpravidla se jednalo o to, že některé školky a předškolní zařízení odmítla přijmout děti, které nebyly očkované. "Povinnost očkování je nezbytností demokratické společnosti,“ uvádí soud.



Verdikt je konečný. Přestože povinné a nedobrovolné očkování je jistým narušením tělesné integrity a vztahuje se na něj článek osm Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, soud uznal, že Česká republika svým rozhodnutím vyžadovat očkování u dětí pouze "prosazuje legitimní zájmy ochrany zdraví a práv ostatních lidí“.



"Je potřeba poukázat na to, že očkovací povinnost v České republice podporují zdravotnické úřady, doplnil soud.

The first judgment from the European Court of Human Rights on compulsory #vaccination of children has found no violation of the #humanrights convention.#ECHR press release https://t.co/BTHxmxW1F5 pic.twitter.com/khuwV82O4h