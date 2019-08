Češi zaostávají za Evropou! V důchodu nás kosí nemoci dříve

Po dosažení 65 let čeká české muže ještě zhruba 7,6 roku, než se u nich začnou objevovat zdravotní komplikace. U žen je to pak 8,5 roku. Za evropskými průměry muži zaostávají o dva roky, ženy pak zhruba o rok. Co je to ale ve srovnání se Skandinávci, kteří se v 65 letech mohou těšit ještě na dalších téměř 16 let bez zdravotních obtíží.

Nejenže se se zlepšováním zdravotní péče prodlužuje délka života, přibývá také let, které si starší občané užijí bez toho, aby je trápily vážnější zdravotní potíže. U žen v Evropě je to 9,4 roku, u mužů dokonce 9,6 roku. Češi ale za průměrem EU zaostávají, vyplývá to z dat, která zveřejnil analytický projekt Evropa v datech.

"V České republice je situace bohužel horší. Tuzemské ženy se po 65. roce věku dožívají ve zdraví dalších 8,5 roku, pánové jen 7,6. To je nejen o dva roky méně oproti evropskému průměru, ale také dvojnásobně kratší doba, než jakou bez vážnějších onemocnění prožijí penzisté ve Švédsku," říká Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

Za pokrokem stojí hned několik faktorů, ať už jde o lepší životní úroveň Evropanů, lepší životní styl, prevenci nebo nové objevy v medicíně. Nejvíce napřed jsou ale ve Skandinávii. Norové a Norky mají po dosažení 65. roku před sebou ještě 15,9 let bez větších zdravotních komplikací. Následují je Švédové (15,4 let) a Švédky (15,8).

Na opačném konci žebříčku pak stojí Slovensko. Když Slovenky dosáhnou 65 let, ve zdraví si užijí jen další 4,1 roku. Muži pak dokonce pouze 3,8 roku.

Češi se mohou chlubit velmi dobrým zdravotnictvím. U vrozených vad má Česko nejnižší mortalitu ze všech zemí EU. Češi mají také čtvrtou nejnižší úmrtnost během těhotenství, porodu a šestinedělí. Stejně tak má Česko čtvrtou nejnižší úmrtnost na žloutenku, pátou nejnižší na revmatickou artritidu a artrózu.

A to všechno dokážou s výrazně menšími náklady. Lékařská péče je tak velmi efektivní. "Češi se dožívají vyššího věku než například Američané, a to při méně než polovičních nákladech na zdravotnictví," prozradil ekonom České spořitelny David Navrátil. Američané dávají na zdravotnictví 17 % amerického HDP a žijí jen 78,6 let. Češi mají průměrnou délku dožití o půl roku vyšší a na zdravotnictví vynakládají jen 7 % českého HDP.