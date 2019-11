Pomoc dětem nebude! Novou žádost Řecka Hamáček úplně zatajil

Již počátkem září požádalo Řecko ministry vnitra jednotlivých evropských zemí o pomoc s řešením dále neodkladné situace, ve které se nacházelo 2500 dětí, přežívajících bez dospělého doprovodu v řeckých uprchlických táborech. Dopis zamířil i k rukám českého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Zůstal ale až do dnešních dní bez odezvy.

Řekové žádali, aby Česká republika přijala celkem čtyřicet nezletilých, ministr vnitra k tomu ale nezastal žádné stanovisko a dokonce o situaci ani veřejně neinformoval. Na pochybení upozornil nezávislý zpravodajský portál hlidacipes.org. Na zprávu okamžitě na sociálních sítích zareagoval Miroslav Kalousek (TOP 09): „Pokud Jan Hamáček z politické zbabělosti ‚zametl pod koberec‘ žádost o pomoc pro 40 dětí, pak pro to neexistuje omluva.“ Téma nehodlá nechat zapadnout, plánuje se mu věnovat při interpelacích. „Budeme neodbytní,“ slíbil na svém twitterovém účtu.

Řecká vláda hodlá zpřísnit migrační politiku, na další uprchlíky nemá kapacitu.

Žádost z řecké strany výslovně upozorňovala, že je potřeba jednat rychle. Odeslána byla 10. září, v říjnu ji podpořila také organizace UNICEF. Země se ocitla pod tlakem nové uprchlické vlny, v průběhu srpna a září se počty migrantů připlouvající k řeckým ostrovům z Turecka zvýšily, srovnávají je dokonce s vlnou z roku 2015. Dětští uprchlíci pocházejí tentokrát převážně z Afghánistánu, Pákistánu a Sýrie.

Osloveno bylo celkem dvacet osm členských zemí, počet dětských uprchlíků, které by mělo Česko přijmout, se odvíjí od počtu obyvatel země. Stejné číslo bylo požadováno například i po Slovensku, Maďarsku nebo Chorvatsku, velké země, jako Německo či Francie, žádá Řecko o přijetí až 350 dětí.



Téma dětských uprchlíků přitom veřejností i politickou scénou rezonovalo již vloni na podzim. Právě z Řecka měla být tehdy přijata padesátka dětských sirotků, pocházejících převážně ze Sýrie. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) odjela přímo do Řecka, aby vytvořila seznam vhodných adeptů, v Česku byla padesátka rodin připravena nezaopatřené děti přijmout. Pro jejich přijetí se vytvořila také petice, podepsaná četnými osobnostmi. Na realizaci ale nedošlo.



Premiér Andrej Babiš (ANO) tuto iniciativu zamítl, s tím, že je potřeba uprchlíkům pomáhat přímo v jejich zemi. Navrhl místo toho vytvořit přímo v Sýrii centrum pro sirotky, které by Česká republika financovala prostřednictvím speciální nadace. Projekt měl vyjít na 65 milionů korun. Jak minulý týden informoval týdeník Respekt, tento plán nakonec padl a vybudování centra pro syrské sirotky se neuskuteční. Syrská strana údajně neodsouhlasila český návrh, Česko zas nepřijalo ekonomické hledisko nového návrhu syrské strany, který vycházel šestkrát dráž.



V loňské kauze zastával Jan Hamáček stanovisko, že by Česká republika syrské sirotky přijmout zvládla. Miroslava Kalouska tehdy české odmítnutí zasáhlo. „Padesát syrských sirotků nalezne domov někde jinde, jistě se bez nás obejdou. My ale říkáme celému světu, že jsme nelidští. Kráčíme dobrovolně do izolace a opovržení. Na tuhle hloupou a buranskou politiku těžce doplatíme. Bohužel zcela zaslouženě,“ vyjádřil se tehdy na svém Twitteru.