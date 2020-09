Česká pošta mění otevírací dobu. "Na pobočky se nedostaneme!" zuří lidé

V celkem dvou vlnách mění Česká pošta otevírací dobu na 1518 pobočkách. Ve městech do 20 tisíc obyvatel bude dokonce otevírací doba pošty všude stejná. Lidem se tzv. šoupací či posuvný model nelíbí. Na sociálních sítích poukazují zejména na to, že v době, kdy budou mít pobočky nově otevřeno, je řada z nich stále v práci.

V případě středně velkých měst s méně než 20 tisíci obyvateli mají poštovní pobočky nově otevřeno v pondělí a středu od 10 do 18 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin. Na některé pošty bude možné zajít také o víkendu, a to od 8 do 12 hodin. Týká se to například jedné z pošt v Chebu a části poboček v Karlových Varech.

V části kamenných pošt už změna platí od 1. září, například v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, některých pobočkách v Brně nebo na Českolipsku. U 1253 dalších poboček pošta změní otevírací dobu od 1. října. Přesný rozpis otevíracích dob v jednotlivých městech najdete na tomto odkazu. Doposud na řadě míst platila otevírací doba založená na místních zvyklostech.

Důvodem změny jsou podle vyjádření pošty předchozí zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo nutné hýbat s otevíracími hodinami s ohledem na platná hygienická opatření i klienty.

Pošta nově najede na jednosměnný provoz, který má pomoci s lepší organizací práce i v případě mimořádných událostí.

"Opatření umožní lepší využití volných kapacit na pobočkách. Postupně během krátké doby bude na dotčených poštách otevřeno větší množství přepážek, a to po celou otevírací dobu, opatřením se vytvoří dostatečné personální kapacity k vykrytí absencí pracovníků z ostatních pošt, dojde k další podpoře expresního výdeje balíků, navýší se personální objemy k zajištění telefonické komunikace s klienty," vysvětluje Česká pošta na svém webu.

Lidé ze změny, která má podle České pošty být k lepšímu, ale příliš nadšení nejsou. Vadí jim zejména to, že se otevírací doba poboček často kryje s dobou, kdy jsou lidé v práci. "No skvělé, takže když budu muset poslat doporučeně dopis, tak si mám vzít dovolenou," zuří na facebooku města Boskovice uživatelka Iva.

"V úřední dny od 10? Proč?" nechápe uživatelka Aneleh a s ní řada dalších. Jiní by zrušili pauzu od 12 do 13 hodin, která je součástí nové otevírací doby.

"Nechápu, proč není provoz pošty naopak rozšířen. Důvod, proč si polední přestávku nevybírají zaměstnanci pošty průběžně tak, aby nebyl omezen její provoz? Je mi zle!" vzteká se uživatel Pavel. Podle České pošty však bude nová otevírací doba ve výsledku efektivnější.