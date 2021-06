České děti tloustnou. Přidejme jim tělocvik, chce unie sportu. ANKETA

Podle ČUS není výchova k pohybu pro politiky dlouhodobě prioritou, ale je potřeba s tím něco dělat. Politici včetně premiéra s tím souhlasí.

Tělesná výchova šla během pandemie na vedlejší kolej. Distančně se děti učily jazyky, matematiku nebo zeměpis. Dostatek pohybu přitom podle odborníků dětem chyběl už před pandemií. Podle posledních studií je v Česku 8 % dětí obézních a více než čtvrtina má nadváhu.

"Pandemie ukázala, že pohybové aktivity v Česku jsou na mimořádně nízké úrovni. Přibylo tlustých, přibylo obezity. My doufáme, že ta pandemie vyléčila české politiky z toho, že sport může být na vedlejší koleji tak, jako doteď byl," zamýšlí se předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Podle ČUS se dá problému předejít zlepšením systému tělesné výchovy ve školách. Například zvýšením počtu hodin ze dvou na čtyři týdně. "Je důležité rozšířit ten počet hodin, ale hlavně je důležité, aby ten sport byl zábava pro ty děti, aby to nebylo z donucení, aby to byla hra," má jasno premiér Andrej Babiš (ANO).

"Samozřejmě to prosazuji dlouhodobě a jsme rádi, že i někdo další v tomto se chce přidat," přizvukuje předseda SPD Tomio Okamura. "Je to asi o komunikaci, jaké jsou možnosti, na úkor čeho by to bylo nebo jestli to jsou hodiny navíc," říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Navýšení hodin tělesné výchovy by uvítali také pediatři. Byli by ale pro, aby se tělesná výchova jako celek nebo alespoň některé činnosti neznámkovaly.

"Aby byly spíše hodnoceny slovně, protože často se ty děti snaží, ale pokud nesplní nějaký limit, tak mají horší známku. A to je pak demotivuje a místo toho, aby se na hodiny tělocviku těšily, tak mají strach," popisuje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilona Hülleová.

"Hodnotíme zejména atletické disciplíny a gymnastické disciplíny. A děti pak dostávají ještě známku za aktivitu v hodině," přibližuje tělocvikář Ladislav Funk. Ta ale někdy podle učitelů chybí úplně.

Nejenom ve školách, ale i ve sportovních oddílech zájem dětí o sport během pandemie upadl. Část školáků se po roční pauze k pohybu nevrátila. Nové statistiky obezity u dětí budou mít pediatři v září.