České peněženky letos dostávají zabrat. Tohle všechno už zdražilo!

Potraviny

Začátek letošního roku odstartovalo enormní zdražování některých potravin. Největší šok našim peněženkám připravily ceny zeleniny, které průměrně vyrostly o 20 %. Brambory byly v prvním čtvrtletí dražší o neuvěřitelných 66 %. Zdražilo ale také například pečivo či máslo. V průběhu roku ceny zeleniny v čele s bramborami a cibulí stále rostly.

V březnu byly brambory doknoce nejdražší v historii. Důvodem bylo prý loňské extrémní sucho. Výrazně jsme si připlatili i za mrkev, cibuli, rajčata, papriky nebo petržel. Od léta se ceny začaly naštěstí snižovat, i když jenom mírně. To však neplatí o cenách masa.

Nejprudší zdražení se dotklo vepřového masa. Jenom ve třetím čtvrtletí ceny jatečních prasat vyrostly o téměř čtvrtinu. Kvůli tomu zdražilo i maso v obchodech. Hlavním důvodem je poptávka po evropském vepřovém v Číně, kde tamní chovy zdecimoval africký mor prasat.

Na konci léta zemědělci ohlásili i zdražování mléka a mléčných výrobků kvůli přemnoženým hrabošům, kteří ve velkém ničí úrodu obilnin. Ty představují nejdůležitější složku krmiv pro skot. Při nedostatku musí zemědělci hledat dražší náhradu, což se odráží i na cenách mléka. A od léta nakonec mléko skutečně zdražilo o necelých pět procent.

Pivo

Od října zvýšil Plzeňský prazdroj ceny svého piva v lahvích a plechovkách. Dotklo se to některých balení piv Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a neochuceného Birellu. V průměru se jednalo o zdražení o 50 haléřů.

Elektřina

Po celý rok zdražovala i elektřina. Už v lednu ceny vyrostly v průměru zhruba o 10 procent u všech největších dodavatelů. Tím to ale nekončí - energetické společnosti ČEZ a E.ON ohlásily další zdražování v listopadu, a to zhruba o pět procent. Podle ekonoma Lukáše Kovandy se dá očekávat, že na růst cen budou reagovat i jiní dodavatelé. Další zdražování nastane zřejmě počátkem příštího roku.

Bydlení

Města po celé republice v poslední době zdražovaly nájemné ve svých obecních bytech. V mnoha z nich se jednalo o první úpravu nájemného po spoustě let. Například v České Kamenici se cena za metr čtvereční zvýšila trojnásobně. "Důvodem je, že se to nezvedalo zhruba 15 let," uvedl starosta města Jan Papajanovský.

S neustálým růstem nájmů se potýkají především Pražané. A nejen růstem nájmů - nemovitosti v hlavním městě jsou celkově čím dál dražší. A ceny se mohou i nadále zvyšovat. Koncem září totiž pražské zastupitelstvo schválilo vyšší daň z nemovitosti a to až na dvojnásobek.

Pošta

Česká pošta se rozhodla držet krok s letošním trendem zdražování a zvýšila ceny za některé své služby. Mezi ně patří například Balík Komplet, za který lidé nově dávají o deset korun více. Podražily i listovní zásilky.

Tabák a alkohol

V současné době se na půdě Poslanecké sněmovny řeší daňový balíček. Jeho součástí je i plánované zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku zhruba o desetinu. Vláda argumentuje tím, že je to důležité v rámci boje se závislostmi. Opozice ale tvrdí, že jde jen o způsob, jak získat do rozpočtu víc peněz - například na slibovaný vyšší rodičovský příspěvek.