Českého velmistra šachu přistihli při podvodu! Skrýval se na toaletě

Mezinárodní ostudu si přivodil osmapadesátiletý český šachový velmistr Igor Rausis. Byl vyloučený ze šachového šampionátu ve francouzském Štrasburku poté, co jej pořadatelé přistihli, jak si na toaletě prochází další možné tahy. O případu informoval portál Lidovky.cz.

Podle britského šachového portálu Chessbase již dříve vyvolaly Rausisovy výkony pochyby. Ve svém věku totiž dosahoval velmi dobrých výsledků. Podle hodnocení Mezinárodní šachové federace (FIDE) na 53. místě světového žebříčku aktivních šachistů a na druhém v České republice.



Proto se na něj zaměřila i speciální šachová komise pod vedením Yuriho Garetta, která se zaměřuje na dodržování zásad fair play. Ta na toaletě našla ukrytý Rausisův mobil a později jej přistihla přímo při činu. "Nyní se bude postupovat podle standardní procedury a bude následovat řízení, při němž se vyjasní veškeré podobnosti," uvedl Garett.

První cenou francouzského šachového šampionátu, který končí 14. července, je 1000 eur, v přepočtu asi 25 600 korun.

Many considered him an inspiration. At the age of 58 Igors Rausis was improving his chess reaching an Elo of 2686! However, all that glitters really isn't gold. At the Strasbourg Open he was caught using a mobile phone inside a toilet.

