Česko by mohlo mít vlastní vakcínu. Poslouží v příštích letech, tvrdí ministr

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) zvažuje opětovné spuštění projektu české vakcíny. Podle něj by mohla posloužit zejména v následujících letech, kdy bude potřeba obyvatele znovu přeočkovat. O tom, zda se projekt české vakcíny rozjede, má rozhodnou expertní skupina do konce června.

Loni v prosinci tehdejší ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný poslal českou vakcínu k ledu. Její testování by prý bylo neekonomické. Letos v březnu vláda projektu přiklepla 250 milionů korun. Výzkum zatím státní kasu vyšel na 4,3 milionu korun.

"To, že by se mohla vyrábět česká vakcína, se netýká letošního roku, ale následných očkování, která tak jako tak budou. Určitě by bylo dobré, abychom měli vlastní vakcínu," říká ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

"Podle mého názoru je správné, abychom měli v budoucnosti (a je otázka, v jak v blízké budoucnosti) nějakou infarstrukturu na to, abychom si mohli vyrábět vlastní vakcíny. Bylo by dobře, kdyby to probíhalo ve spolupráci s jiným státem," myslí si imunolog Václav Hořejší.

"Jedná se o naivní projekt. Česká republika nemá kapacitu na to, aby mohla seriózní výzkum a vývoj vakcíny proti covidu-19 uskutečňovat," tvrdí vakcinolog Libor Grughoffer.

"Bavíme se o pandemii. Chceme ji mít i v budoucnu pod kontrolou, to znamená prostřednictvím vysoké proočkovanosti obyvatelstva. Takže potřebujeme mnohonásobně víc vakcinačních dávek. To ti stávající producenti nejsou schopni zajistit v tak krátkém čase," vyjádřil se vakcinolog Marek Petráš.

"Ten výzkům začíná nabírat na obrátkách a jde se cestou různých vícesložkových vakcín, kombinovaných vakcín, vakcín, které by pokryly více mutačních variant koronaviru. A to je poměrně složitý proces. Myslím si, že ty velké fimy, které tento výzkum dělají, budou o několik kroků dopředu. Bylo by naivní myslet si, že s nimi udržíme krok," říká o projektu české vakcíny předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Podle odborníků vyšel vývoj vakcíny farmaceutické firmy ve světě na zhruba 55 miliard korun. Kolik celkově chce na projekt vynaložit Česká republika, ministr zdravotnictví nechtěl zatím komentovat.

