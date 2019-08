Obří ostuda pro Česko! Podle studie máme horší silnice než Keňa

Silnice a dálnice v Česku jsou jedny z nejhorších v Evropské unii. Podle analytiků tím netrpí jen řidiči, ale také česká ekonomika. Mohou za to malé investice státu do modernizace a výstavby dálniční sítě.

Kvalitu silnic a dálnic v různých zemích světa hodnotí World Economy Forum (WEF) tzv. indexem kvality silnic. Podle poslední studie z roku 2018 patří Česku v celosvětovém žebříčku 68. místo, což je například jen o šest příček před Pákistánem a osm za Keňou.

V rámci Evropské unie je šestá nejhorší, méně kvalitní dálnice mají jen v Maďarsku, Bulharsku, Lotyšsku, Maltě a Rumunsku. Česko v žebříčku posledních několik let stagnuje. Naopak třeba Polsko, které začalo ve velkém investovat do silnic v roce 2010, se dokázalo zvednout o 1,5 bodu a před dvěma lety Českou republiku překonalo. Ještě více do silnic investuje Rumunsko.

Naopak nejlepší silnice mají v rámci EU v Nizozemsku, následuje Portugalsko a Francie. V celosvětovém hodnocení se o první místo dělí Sungapur a Švýcarsko. Nejhorší situace je v rozvojových zemích, jako jsou Mauritánie, Haiti či Demokratická republika Kongo.

Podle analytiků Raiffeisen Bank, která na žebříček upozornila, přitom kvalitnější silnice znamenají také vyšší hrubý domácí produkt (HDP). Zlepšení indexu o jediný bod odpovídá zvýšení HDP na obyvatele o téměř šest procentních bodů. Česko by se tak dostalo na úroveň Španělska.

Vláda v programovém prohlášení slíbila mezi lety 2018 a 2021 zprovoznit 210 kilometrů dálnic. Do roku 2030 by měla být dokončena celá dálniční síť. To by ale znamenalo, že se ročně postaví 70 kilometrů dálnic, což se zatím nedaří.