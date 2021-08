Česko na podzim zasáhne epidemie neočkovaných, varuje Smejkal

Jakmile začnou klesat teploty, počty nakažených opět porostou. Podle epidemiologa Petra Smejkala, šéfa nezávislé Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), se ale podzimní vlna koronaviru bude tentokrát týkat téměř výhradně nenaočkovaných lidí.

"Epidemie neočkovaných nás může potkat taky. Docela jsme se v očkování zlepšili, ale pořád máme tisíce rizikových osob bez očkování. K nějaké epidemii neočkovaných tak může dojít, i když ne tak masivně jako ve Spojených státech. Nemůžeme to vyloučit, ale zřejmě to budou lokální ohniska. U nás je to především příhraničí, proto se tam teď jezdí třeba s očkovacími autobusy. Může se to stát," varoval Smejkal ve Snídani s Novou.

Termín "epidemie neočkovaných" nedávno použil americký prezident Joe Biden. Denní průměrný přírůstek infikovaných je ve Spojených státech za poslední týden přes 120 tisíc.

Ukončenou vakcinaci má v Česku přes pět milionů lidí, na druhou dávku jich čeká přibližně stejný počet. Podle Smejkala naočkovaných ještě přibude, nebude to ale dost. "Ukončené očkování má v Česku přes pět milionů lidí, na druhou dávku jich čeká přibližně stejný počet," pokračoval.

Epidemiologa překvapilo, že se šíření nákazy po rozvolnění v Česku výrazně nezrychlilo. Přibývá mezi 100 až 200 infikovaných denně, podobně jako před rokem. "Čekali jsme, že čísla začnou růst. Myslím si, že to ještě přijde, ale neprojeví se to třeba na hospitalizacích. Počkejme si ale na září. Až se otevřou školy a lidé se vrátí z dovolených, ten nárůst může opravdu nastat. Nečekejme však nic takového, co bylo v zimě," uzavřel.

Smejkal je hlavním epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Skupina MeSES byla do května poradním orgánem ministerstva zdravotnictví. Když tehdejší šéf resortu Petr Arenberger (za ANO) spolupráci zrušil, experti se v činnosti rozhodli pokračovat sami.