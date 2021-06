Česko patří v boji s rakovinou ke světové špičce, vedou i naši vědci

Česká republika patří mezi nejúspěšnější země v boji proti rakovině. Potvrdil to mezinárodní výzkum, který každý rok sestavuje britský týdeník The Economist. Podle něj se Česko pyšní nadstandardní péčí o pacienty a dobře si vede i na poli prevence. Česko se do průzkumu zapojilo poprvé díky biotechnologické firmě Sotio.