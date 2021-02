Česko zpřísnilo pravidla cestování. Vznikla nová kategorie zemí

Pravidla pro cestovatele se od pátku mění. Na cestovním semaforu přibyla nová barva, která označuje velmi vysoce rizikové země. Při návratu z nich bude požadován PCR nebo antigenní test. Testy nesmí být starší než 48 hodin.



Zároveň platí povinnost nastoupit do pětidenní karantény ukončené dalším testem a povinnost nosit respirátor alespoň 10 dní. Podle ministerstva zahraničí bude příjezd z červených a oranžových zemí nově podmíněn absolvováním antigenního nebo PCR testu ještě před vstupem do ČR. V případě červených zemí musí být do pěti dnů po příjezdu proveden i druhý PCR test.

Od ptku 5. 2. se zpsuj pravidla cestovn do R . Dvodem je hlavn snaha tlumit nov mutace viru. Zavd se kategorie velmi vysoce rizikovch zem. Pjezd z nich znamen PCR test, ptidenn karantnu ukonenou dalm testem a povinnost nosit respirtor alespo 10 dn. pic.twitter.com/DDmfI6Bqqa — Tom Petek (@TPetricek) February 1, 2021

"V případě cizinců, tak i tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které se v daných zemích nacházely déle než 12 hodin. Zároveň vláda přijala omezení důvodů, kdy cizinci do Česka mohou. To jsou třeba důvody jako svatba, pracovní cesta či cesta za příbuznými,“ uvedl v pátek ve Snídani s Novou ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



Podle Petříčka patří Česko k nejhůře zasaženým zemím v Evropě. "Je to hlavně tím vysokým počtem nových případů. Můžeme se tady opírat o velmi důvěrná data, která sbírá Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí,“ dodal Petříček.

Celý rozhovor s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem si můžete poslechnout v tomto videu: