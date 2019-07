Smrt Češky ve Španělsku: Zpětný proud ji nepustil ke břehu!

V den tragédie bylo na jedné ze španělských pláží mnoho lidí. Mezi nimi i turistka z Češka, jejíž dcera popsala TN.cz tragickou událost. "Seděla na pláži, najednou kolem ní běžela žena a za ní muž, ani nekřičeli. Pak běží zpátky s plavčíkem a najednou vytahují z vody lidi – tři ženy. Dvě byly živé, jedna utonula," popsala tragédii.

Utonulá žena údajně doplatila na zpětný proud, který je velice nebezpečný. "Máma tam byla s kamarádkami a já ji hned říkám, jak je to s proudy. Odpověděla, že neví. Nikdo z nich to nevěděl. Moje máma nechyběla ani na jedné schůzce, na tohle je hodně poctivá. Po tragédii byla schůzka a opět se o tom nemluvilo," dodala.

Lidé se prý ptali delegátů, jestli mají ve vodě něco dělat jinak, aby se také neutopili. "Odpověď byla, že jsou dospělí a že jdou do moře na vlastní nebezpečí," popsala žena. "Na tohle by měla myslet každá cestovka, která vypravuje zájezdy k moři. Je fajn, že delegát řekne, pozor na kabelku, ale pozor na proudy a jak z nich ven, neví ani on sám," myslí si žena.

Smrt Češky potvrdilo i ministerstvo zahraničních věcí. "Dne 22.6. 2019 zemřela česká občanka ve Španělsku. Více informací nebudeme v tuto chvíli poskytovat," řekla TN.cz mluvčí Zuzana Štíchová.

Zpětnému proudu se nesmíte bránit

Pláže s pozvolným přístupem k moři jsou mezi turisty oblíbené, ale mohou být velice nebezpečné. U takového pobřeží se často tvoří zpětné proudy. Do zpětného proudu se před několika lety dostal i Roman, který si zachránil život jen úplnou náhodou. Nyní se snaží o tomto nebezpečí informovat na sociálních sítích.

"Zpětný proud může mít na šířku několik metrů, maximálně desítek. Proudy jsou od sebe vzdáleny také několik desítek metrů. Boj s proudem nedává smysl. Voda je živel a plavání ke břehu je marný boj. Všechny ty, kteří se utopili kvůli zpětným proudům, nezabil sám proud, ale jejich vysílení v boji s ním," popsal Roman.

"Rip current (zpětný proud) vás nikdy nestáhne pod vodu, jen vás odnese od břehu. Jeho síla obvykle slábne po 50 až 100 metrech. Proudy mění po několika minutách své umístěni - tam, kde před chvílí byl, už není a tam kde nebyl, se může objevit," řekl Roman.

Podle Romana jsou dva způsoby, jak se z proudu vymanit. "Plavat souběžně s pobřežím, dokud necítíte, že proud už vás netáhne pryč, a pak teprve plavat ke břehu. Jestliže jste jeli na autopilota a bojovali marně s proudem, odpočiňte si. To je ta druhá možnost. Když už nemůžete, prostě vyčkejte. Proud časem zmizí a vy můžete v klidu doplavat ke břehu. Jiné způsoby nefungují," dodal Roman.

Romana tehdy do vody nalákaly vlny, které ani nebyly nějak veliké. "Skočím ve vlně poprvé, podruhé, potřetí a... ten břeh je nějak daleko. Plavu přímo k němu, ale nepřibližuji se, naopak mě voda nese dál pryč. Kus ode mě se topí chlap. Křičí o pomoc, plave z posledních sil a nehne se ani o píď," popsal. Celý jeho boj o život najdete ZDE.