Český vědec vylepšil roušku. Věcí, kterou má každý doma

Rouška z bavlněné látky pomáhá zadržet kapénky, které by se mohly šířit z vašich úst a nosu do okolí a roznášet s sebou případnou nákazu. Odborníci doporučují šít látky ze dvou vrstev s kapsičkou uvnitř, do které lze vložit další vrstvu jako spolehlivější ochranu. S materiálem, použitelným pro tento vnitřní filtr, lidé experimentují, zkoušejí vše od vlhčených ubrousků a perlanu, přes rozstříhaný filtr do vysavače až po kousek netkané textilie.

Docent Stanislav Polzer z Vysoké školy báňské v Ostravě na Facebooku nasdílel jednoduchý návod, jak si do látkové roušky vyrobit účinný filtr s jedinou ingrediencí, kterou má většina z nás i v této tíživé době zaručeně doma. Je jí totiž obyčejná kuchyňská sůl.





„Když svůj filtr do roušky vymácháte v silném roztoku obyčejné kuchyňské soli, tak z toho uděláte skvělou protivirovou ochranu. Filtrace virů je cca 40 - 70 % ještě po 24 hodinách, na začátku je to 85 %. Ale hlavně, ani proniklé viry chřipky nebyly již schopné vyvolat nemoc,“ popsal odborník na svém profilu.

Pokud máte k dispozici jednorázovou chirurgickou roušku, rozpárejte ji a vyjměte z ní prostřední vrstvu. Pokud nemáte, použijte nějakou umělou tkaninu, např. netkanou textilii, případně nastříhaný nesavý materiál jako polypropylen nebo polyester. Připravte si 300 g soli a kuchyňskou lžičku pracího prášku nebo jaru, který pomůže snížit povrchové napětí vody tak, aby roztok mohl obalit všechna vlákna. Do litrové odměrky nalijte litr horké vody, přidejte prášek a po jeho rozpuštění dosypte sůl. Pořádně promíchejte, aby se všechna sůl rozpustila. Roztok vám vydrží až dva týdny.

Odeberte na misku nebo talíř 25 ml roztoku (5 kávových lžiček) a nechte v ní tkaninu namočenou přes noc. Poté odeberte na talíř 55 ml roztoku (11 kávových lžiček), namočte tkaninu a vložte do trouby o teplotě 40°C. Nechte tak dlouho, dokud se všechna tekutina neodpaří.

Filtr vám poskytne spolehlivou ochranu na 24 hodin. Večer roušku vyvařte, filtr poté můžete znovu nechat napustit solí a používat opakovaně. „Na tomto filtru do pěti minut je zabito 99,9 % virů. To dramaticky snižuje riziko přenosu sekundární cestou, kdy si sáhnete na kontaminovanou roušku a pak přenesete vir na jiný předmět,“ vysvětluje další přednost odborník. Ochrana pomocí soli navíc funguje i za vlhka, takže není třeba roušku co 20 minut měnit za novou, což stejně málokdo dělá, protože jich je pořád málo.

