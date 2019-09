Českých turistů umírá stále víc. Tolik se jich letos nevrátilo z dovolené

Dopravní nehody, zdravotní komplikace nebo utonutí - nejen tyto příčiny stály život české turisty v zahraničí během prázdnin letošního roku. "Od června do dnešního dne v zahraničí zemřelo zhruba 90 českých občanů. A ty příčiny jsou rozmanité - od dopravních nehod, různých zdravotních selhání po pracovní úrazy," uvedl ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel.

Jenže úmrtí blízké osoby v zahraničí pozůstalým nepřináší jen smutek, ale i řadu nepříjemných starostí. A to hlavně, pokud zemřelý před cestou neuzavřel cestovní pojištění. Výdaje s převozem těla ze zahraničí se totiž pohybují kolem 200 tisíc korun.

"Cestovní kancelář musí především kontaktovat pojišťovnu, která pak díky své asistenční službě řeší ty technické věci," vysvětluje Jan Papež z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Smrtelných nehod v cizině podle cestovních kanceláří přibývá, stejně jako úrazů. Podle cestovek je to hlavně tím, že lidé přeceňují své síly. Osudným se to stalo i českému potápěči, který se koncem srpna utopil v podvodní jeskyni na ostrůvku Sókastro u Karpathosu v Řecku. "Je to dáno především tím, že se změnila turistika. Z turistiky odpočinkové na turistiku aktivní," uvedl Papež.

V letní sezóně minulého roku, tedy od patnáctého července do patnáctého září, zemřelo v zahraničí 85 českých turistů. Letos je tedy ještě před koncem sezóny číslo vyšší. Nejen počet úmrtí v zahraničí roste. I v některých tuzemských krajích letos dramaticky stoupl počet utonulých.

Počet výjezdů záchranářů zůstal zhruba na stejných číslech, ale vzrostl počet případů, které skončily tragicky. "V roce 2019 jsme zasahovali celkem u 18 případů tonutí, z toho 11 osob zemřelo,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková. Vloni tam přitom měly tragický konec pouze tři případy.

Nejčastější příčinou tonutí dětí bývá nepozornost rodičů. U dospělých je to pak alkohol, přecenění sil nebo podcenění choroby. Celková čísla rostou - loni v Česku utonulo 185 lidí. Pouze 40 procent z nich podle statistik umělo plavat.

S tím by měla pomoci výuka plavání na základních školách, která je už dva roky povinná. Podle instruktorů je potřeba naučit děti kromě plavání i to, aby měly z vody respekt a uměly odhadnout své síly.