Čeští turisté utíkali na dovolené před výbuchy. Explodoval muniční sklad

Pro čerstvé novomanžele to měla být romantická svatební cesta. Zaplatili si pětihvězdičkový hotel na Kypru.

"Měly to být naše líbánky, protože jsme se s manželem brali teď v létě," prozradila televizi Nova Žaneta Zavřelová.

"Dovolená pěkná, akorát nám cestovka neřekla, že se poblíž nachází největší muniční sklad," vzpomíná její manžel Daniel. Důležitost této informace pochopili až, když je ráno probudila střelba a tlumené exploze. To, co následovalo, natočil z okna hotelu jeden z turistů.

Tlaková vlna vyrazila okna i dveře, v hotelu začaly padat stropy. Detonace byla tak silná, že popraskaly omítky a v panice se každý snažil uprchnout do bezpečí.

"Střepiny, díry ve fasádě. Prchal jsem s malou v náručí," vzpomíná pan Daniel. "Slyšíte, jak to lítá nad váma, říkali jsme si hop nebo trop - buď to poletí vedle, nebo nás to sejme," dodala Žaneta Zavřelová.

Schovali se v podzemním kasinu, kde přečkali pátou noc své svatební cesty. Když ráno uviděli svůj pokoj, dovolenou rychle ukončili.

Sami si museli sehnat místa v autobusu a letadle. Pětiletá Natálka teď vypráví kamarádům příběh o svém tátovi, který jí zachránil život. "Je to hrdina, je jako superman," velebí tatínka dívka.

Cestovní kancelář zatím žádnou kompenzaci nenabídla a pro své klienty má stále stejnou odpověď. "Pošlete to mailem, teď vám víc neřeknu," reagoval jednatel cestovní kanceláře Ján Fignár.

Následky výbuchu odklízí vojáci dodnes, ale cestovní kanceláře na místo dál posílají turisty. Lidé, kteří zažili dovolenou hrůzy, doporučují cestovatelům, aby se rezortu v blízkosti muničního skladu raději vyhnuli.