Chcete v létě na Slapy? Objížďka 25 km a semafory vás zbrzdí o hodinu

Cesta z Prahy na Slapy se protáhne o desítky minut. Zatím na silnici druhé třídy č. 102 probíhá rekonstrukce vozovky, kde řidiče zpomalí na čtyřech místech. Větší komplikace ale nastanou od víkendu. Podívejte se ve videu, co vás čeká na cestě do oblíbené rekreační oblasti.

Doprava po silnici druhé třídy č. 102 je na čtyřech místech zúžená do jednoho pruhu a provoz tam řídí semafory. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Nejde ale o jediný problém, který řidiče cestou z Prahy do Slap čeká. Od tohoto víkendu se uzavře tzv. Štěchovický kopec, a to až do konce letních prázdnin. Místní i chataře situace nemile překvapila.



"My jsme ze Slap. Štve nás to. Přijde nám neuvážený, to takhle na dva měsíce zavřít,“ říká místní obyvatel.

"Je to hrozný. Bude tu mnohem větší provoz,“ říká další.

"Hrozný, hrozný. Sice jsme tu jen na chatě, ale když pojedeme do Štěchovic nakoupit, tak to bude něco hroznýho,“ přidává se paní z Prahy.



Objízdná trasa pro osobní auta povede ze Štěchovic přes Krňany a Vysoký Újezd na Slapy. Jen samotná objížďka je dlouhá 25 kilometrů a zabere 28 minut v provozu mimo špičku. Vozidla nad 3,5 tuny pojedou přes Krňany na Netvořice a do Neveklova.

Na webových stránkách Štěchovic se lidé domáhají odpovědi, proč se uzavírá tzv. Štěchovický kopec, avšak žádné odpovědi se nedočkají. Podle středočeského krajského úřadu je uzavírka plánovaná na letní prázdniny proto, že nebude komplikovat školní docházku.