Cestování bude zase o trochu snazší. Bulharsko a Slovensko zmírní opatření

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pátek odletěl do bulharského hlavního města Sofie, kde jednal mimo jiné o podmínkách pro české turisty na letošní léto. A jednání bylo úspěšné.

"Dnes pozitivní zprávy z mé návštěvy Sofie: cestování Čechů do Bulharska by mělo být možné už po první dávce, podobně jako do Chorvatska," napsal na twitteru.

"A Slovensko oznámilo, že k nim bude možné cestovat také už po 1. dávce, a to od pondělí. A budou uznávat naše testy," dodal. Čechům tak při příjezdu do země bude stačit první dávka vakcíny, pokud od její aplikace uplynulo 22 dní. Doposud se lidí naočkovaní pouze první dávkou museli prokazovat negativním testem na covid-19 nebo museli nastoupit do karantény.

V Bulharsku bude o změně pravidel ještě jednat tým expertů, nicméně podle ministra bude výsledek s největší pravděpodobností pozitivní. Bulharské ministerstvo zdravotnictví Kulhánkovi dalo jasně najevo, že se chystá žádosti vyhovět.

Za nových podmínek nebudou muset Češi předkládat test ani při příjezdu do cílové destinace, ani při návratu domů. To samé platí pro karanténu.

Slovensko a pravděpodobně i Bulharsko se tak přidají k Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku a nově i Chorvatsku, které Čechům uznávají první dávku vakcíny proti covidu-19.

Podle Kulhánka se podle odhadu chystá na dovolenou do Bulharska až 200 tisíc českých turistů. O cestování letos v létě promluvil ministr zahraničních věcí ve vysílání TV Nova: