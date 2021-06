Cestování do zahraničí: Kulhánek představí podmínky pro letošní léto

Začíná letní turistická sezóna a při té příležitosti ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) promluví o podmínkách cestování do zahraniční vzhledem k přetrvávající pandemii covidu-19. Tiskovou konferenci vám přineseme živě v tomto článku od 15:00 hodin.

Letní prázdniny jsou za dveřmi a spolu s nimi nastane i čas dovolených v zahraničí. Na tiskové konferenci k zahájení turistické sezóny vystoupí ministr zahraničí Jakub Kulhánek, jeho náměstek Martin Smolek a ředitel konzulárního odboru Pavel Pitel.

Vzhledem k tomu, že ve světě stále pokračuje pandemie koronaviru, hlavním tématem briefinku budou podmínky pro cestování do zahraničí během letošní turistické sezóny.

Minulý týden se nechal ministr slyšet, že podmínky cestování napříč Evropou nemohou být rovné a v jednotlivých zemích se budou lišit. "To je bohužel realita pandemie a tedy i rozdílné epidemiologické situace v jednotlivých zemích," vysvětlil.

"Cíl české vlády jsou od začátku co nejlepší podmínky pro cestování našich občanů do zahraničí. Například pro Chorvatsko se nám podařilo vyjednat podmínky, díky kterým Češi jako jedni z prvních mohou na Jadran už po jediné dávce očkování (respektive 22 dnů po 1. dávce)," dodal Kulhánek. Po první dávce vakcíny mohou Češi od tohoto týdne i na Slovensko a do Bulharska.

Stále platí cestovatelský semafor, který podle barev rozděluje země do kategorií podle rizika nákazy. Z oblíbených turistických destinací je v zelené (tedy té nejbezpečnější kategorii) skupině států například Malta, Thajsko nebo Austrálie.

Chorvatsko, Slovensko i Bulharsko patří do kategorie se středním rizikem nákazy. Vysoké riziko nákazy hrozí aktuálně v Řecku, Francii či Španělsku. Extrémní riziko je pak například na Zanzibaru, který se v posledních letech těší velkému zájmu turistů, a to i těch z Česka.