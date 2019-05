Cestování letadlem s dětmi: Expert radí, jak se připravit na problémy

Představa letu s malým dítětem je pro mnohé lidi noční můra. Odborníci ale tvrdí, že letadlo je nejvhodnějším dopravním prostředkem pro cestování s dětmi. Jak se na to připravit a zvládnout to bez stresu?

Podle expertů děti snášejí cestování letadlem lépe než dlouhé cesty v autě či autobuse. Nepůsobí jim žádné zdravotní komplikace a z časového hlediska je to pro ně nejlepší způsob přepravy do zahraničí.

Letecké společnosti navíc vychází rodinám s malými dětmi vstříc. Mívají nezřídka přednost před ostatními cestujícími, takže se rodiče nemusí strestovat nekonečným čekáním ve frontě s neposednými ratolestmi.

Ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal rodinám doporučuje spíš noční let. Je tu větší šanci na to, že dítě usne a let proběhne v klidu, takže si odpočinou i rodiče. "Při výběru míst v letadle doporučuji rezervovat sedadla v první řadě, kde budete mít víc místa pro věci nebo u okénka, tam se zas dítě zabaví sledováním okolí," vzkazuje Trejbal.

V letadle mohou rodiče dítěti ohřát vlastní stravu v kojenecké láhvi, musí ale počítat s tím, že se na to vztahují přísná bezpečnostní pravidla. Při odbavení budou muset dát dítěti ochutnat.

Rodiče by také měli vzít v potaz, že si už nemohou zapisovat děti do svých pasů. Každé dítě včetně novorozenců musí mít vlastní pas nebo jiný cestovní doklad.

Letenky pro děti

Děti se rozdělují standardně do dvou kategorií, podmínky jednotlivých společností se ale mohou lišit. První kategorií jsou děti do dvou let, které cestují buď zdarma, anebo s 90% slevou. Nemají ale nárok na vlastní sedadlo a příruční zavazadlo.

Pokud si rodič připlatí, může mít dítě samostatné sedadlo, anebo vlastní autosedačku, která je certifikovaná pro letadla. U některých leteckých společností je povinné, aby dítě cestovalo v dětské sedačce - týká se to zejména letů do Dubaje.

Druhou kategorií jsou pak děti od dvou do dvanácti let, které musí mít vlastní sedadlo a platí pro ně stejné podmínky jako pro dospělé. Letecké společnosti pro ně často nabízejí dětské tarify, kde se sleva pohybuje obvykle v rozmezí 25 - 50 %.

Kočárek v letadle

U většiny leteckých společností je možné odbavit skládací kočárek jako samostatné zavazadlo pro děti mladší dvou let. Je to navíc zdarma, rodiče nemusí nic doplácet.

"S kočárkem odcházíte až k samotnému vchodu do letadla, teprve tam vám bude odebrán a personál ho následně uloží do zavazadlového prostoru. Ihned po přistání je cestujícím kočárek při výstupu z letadla složen a vydán. U nízkonákladových přepravců to však nemusí být podmínkou, doporučujeme proto vše raději ověřit," vysvětluje Trejbal.