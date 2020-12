Cestování na Vánoce: Pozor, některé vlaky hlásí už jen pár volných míst!

Během podzimních měsíců téměř všichni dopravci omezovaly své spoje. Kvůli koronavirovým omezením s nimi totiž jezdilo až o pětinu méně cestujících, než je obvyklé. Nyní se ovšem lidé do vlaků a autobusů zase vracejí.

Vrcholem podle dopravců bude předvánoční cestování, kdy se očekává stejný nápor jako loni. To, že již narůstá počet cestujících, potvrzuje společnost Leo Express. "O vánoční cestování je velký zájem a u některých spojů se blížíme naplnění kapacity, především se to týká spojů okolo 24. prosince," sdělil pro TN.cz mluvčí společnosti Emil Sedlařík.



To potvrzují i téměř vykoupené jízdenky u společnosti RegioJet na některých spojích. Například na ranní spoj do Košic v sobotu 14. prosince zbývají už jen poslední tři místa. Lidé by tak s nákupem jízdenek na Vánoce neměli otálet, i když firma rozšíří počty spojů na trase Praha – Košice a zpět.

"Cestujícím, kteří plánují cesty na Vánoce nebo na Nový rok, doporučujeme co nejdřívější rezervaci. Poptávka po cestování bude i letos stejně vysoká jako v předchozích letech," sdělil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

O rozšíření vánočních spojů také uvažují České dráhy, kteří o nich v těchto dnech jednají s ministerstvem dopravy. "Pokud se změní poptávka ze strany cestujících, jsou České dráhy připravené na tuto situaci reagovat a rozsah dálkové dopravy v koordinaci s ministerstvem upravit," řekla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Již teď je jisté, že ČD během předvánoční špičky rozšíří nabídku spojů z Prahy do Košic. Konkrétně bude mezi Prahou, Ostravou, Žilinou a Košicemi ve vybrané dny obnoven posilový spoj Pendolino Kosičan.

V souvislosti s rozvolněním protikoronavirových omezení se chystá přidávat před Vánoci své spoje i společnost Leo Express. Navíc cestující láká na roušky zdarma a pro seniory má nachystaný respirátor v ceně jízdenky. Novinkou je přidání zastávky Kysak na spojení do Košic a zpět.

Od 13. prosince také vstupuje do platnosti nový jízdní řád, ovšem velké změny v provozu nenabídne. Například České dráhy přidají nový spoj do Polska - z Bohumína do Lublinu.



Novinkou na železnici bude od 13. prosince také jednotná jízdenka. Státní jízdenka bude platná u všech dopravců a cestující tak nemusí řešit, s kterým dopravcem jedou, pokud například nestihnou původní spoj. Jeden lístek tak bude platit ve všech vlacích.

