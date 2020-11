Cestovatelský semafor se opět mění, na Slovensko se dostaneme hůř!

Jednodušší cestování na Baleárské ostrovy, ale naopak problematičtější na Slovensko nebo do pobaltských států. Ministerstvo zahraničí změnilo cestovatelský semafor a v případě našich slovenských sousedů to možná řadě lidí zkomplikuje návštěvu rodin o vánočních svátcích.

Tříbarevný cestovatelský semafor se příští týden opět mění. "Do červené kategorie budou zařazeny Estonsko a Lotyšsko, tudíž při návratu bude nutný test. Baleárské ostrovy a Kypr spadnou do oranžové kategorie a test nebude nutný," popisuje ministr zdravotnictví Tomáš Petříček (ČSSD).

Problematická je stále cesta například do Thajska nebo do USA. "Do Spojených států není možné cestovat, pokud člověk pobýval 14 dní na území států schengenského prostoru," varuje ministr.

Slovensko bude nově vyžadovat negativní test od všech lidí, kteří přijedou do země. Výjimku už nebudou mít ani pendleři a studenti. "Od 7. prosince 2020 by tak mělo při vstupu na území Slovenské republiky být povinné prokázat se alespoň antigenním testem, který nesmí být starší 14 dnů. A to i pro cestující, kteří aktuálně spadají do jedné z výjimek. Cestující, kteří výjimky v aktuálním hraničním režimu nemají, potřebují i nadále při vstupu na území Slovenské republiky PCR test," uvedlo velvyslanectví.

Největší cestovní kanceláře chystají spustit od poloviny prosince testování zákazníků přímo u letiště. O tom, kde přesně odběrové místo pouze pro klienty cestovních kanceláří bude, se zatím vyjednává. Cestovky prý budou klientům ručit za to, že jim výsledek PCR testu přijde esemeskou do půl hodiny na mobilní telefon. A pak se jí mohou v cílové destinaci prokázat.

"Zájem o zájezdy do tepla je, největší mají klienti o Egypt a arabské emiráty na vánoční a silvestrovské termíny, protože do obou zemí lze letět bez testu na odletu," přibližuje mluvčí velké cestovní kanceláře Jan Bezděk.

Jak to bude s lyžařskými zájezdy do Alp, se zatím neví. Itálie, Německo a Francie chtějí nechat střediska přes Vánoce zavřená. Rakousku a Švýcarsku se to nelíbí.