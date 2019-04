Cestovky mění klientům zájezdy, na vině jsou problémy boeingu

Další změny v letních dovolených hlásí cestovní kanceláře. Klienty čekají zrušené nebo přesunuté lety a náhradní termíny. To vše je následek takzvaného uzemnění Boeingů 737 MAX. Šéf letecké firmy ale prý na schůzi akcionářů slíbil, že se budou snažit stroje do vzduchu dostat co nejdřív.