Cestovky nabízejí kvůli koronaviru nové bonusy, lidem zařídí i testování

Cestování je stále velmi komplikované a často je pro odjezd do zahraničí nutný negativní test na koronavirus. Některé cestovní kanceláře tak na testy svým klientům přispívají. Některým turistům samy zajistí výtěr z nosohltanu i těsně před odletem.

První cestovky začaly své klienty testovat poblíž letiště od pátku. "Jednou z těch hlavních výhod je, že klient má jistotu, když odlétá z Prahy, že odlétá s negativním testem a že mu tedy nehrozí karanténa někde v cizí zemi," sdělil mluvčí společnosti Fischer Jan Bezděk.

Stačí, aby měl k zájezdu zakoupený test a dostavil se minimálně čtyři hodiny před odletem. "Celkovou administrativu spojenou s tím testem jsme schopní udělat za jeden a půl minuty a ten výsledek umíme za hodinu," uvedl pracovník testovacího centra David Svatoš.

Cestující se můžou nechat otestovat i několik dní předem. Musí si ale pohlídat, aby stáří testu odpovídalo požadavkům cílové destinace.

Dříve se cestovní kanceláře předháněly v cenách svých zájezdů, dnes se tyto akce přesouvají spíše na testování nebo pojištění proti nemoci covid-19.

"Zařídili jsme pro naše klienty přednostní testování originálními PCR testy a to na mnoha místech v celé republice, aby se naši klienti mohli nechat testovat v blízkosti svého bydliště a nemuseli cestovat přes celou zem," uvedla mluvčí CK ČEDOK Eva Němečková.

Aby zákazníci neměli strach z nákupu, nabízejí cestovní kanceláře také připojištění už na letní zájezdy.

"Prodali jsme už tisíce zájezdů díky tomu, že cestovní kanceláře přišly s velkými výhodami jako je třeba změna destinace zdarma," objasnila mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

"Klient platí pouze zálohu 990 korun a zbytek doplácí až 30 dní před odletem," řekl mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

Češi momentálně cestují spíše za teplem a to především do Spojených arabských emirátu, Egypta nebo na Zanzibar. A právě při cestách do Emirátů jsou zapotřebí testy rovnou tři.

"Testy před cestou hradíme zcela, testy v Emirátech jsou hrazeny Emiráty a při cestě zpátky máme výhodu, že si klient může vybrat jakékoliv testovací místo a hradí pouze 990 korun za ten test," vysvětlil mluvčí CK Bluestyle Ondřej Rušikvas.

Velké oživení cestování by pak mohla přinést vakcína proti onemocnění covid-19.