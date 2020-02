"Chci dědictví po Gottovi," tvrdí Tolkki! Právník řekl, jakou má šanci

"Nerozuměl jsem, co říkala, ale nevzdám se tak jednoduše. Podle finského práva vlastním padesát procent všeho, co vlastní nebo co dostala od Karla Gotta," napsal naštvaný Timo Tolkki na Facebooku. Podle právníka je opravdu možné, že bude mít Tolkki na dědictví nárok.

"Dle finského práva může být i majetek zděděný jedním z manželů součástí vypořádání při rozvodu manželství. Záleží ale na řadě faktorů, které nejsou veřejně známé. Například jestli to nevylučuje závěť nebo dříve uzavřená dohoda mezi partnery," řekl pro TN.cz advokát Martin Kornela.

Tím však požadavky naštvaného Tima nekončí. "Také je odpovědná za padesát procent mých dluhů ve Finsku. Kontaktoval jsem zde právníka, abych dostal, co mi právem náleží," napsal naštvaný zpěvák.

Podle právníka záleží především na tom, jestli manželé uzavřeli manželskou smlouvu. "Pokud neexistuje, je až na výjimky dluh jen jednoho z manželů. Výjimkou je například situace, kdy smlouvu o úvěru uzavřeli společně nebo pokud vznikl při zabezpečování výživy rodiny," dodal advokát Kornela.



Tolkki se urazil, protože se mu nelíbilo chování jeho stále ještě manželky na tiskové konferenci, kterou Dominika Gottová v pondělí uspořádala. "Jen kolem mě chladně prošla, a dokonce ani nepozdravila. To mě extrémně naštvalo," dodal hudebník.

Dominika se přitom do Česka vrátila, aby mohla začít znovu. "Snažím se postavit na vlastní nohy, děkuji otci tam nahoru. Nevracím se k manželovi, trvám na rozvodu," řekla Gottová na konferenci.

Nejstarší Slavíkova dcera manžela nekritizovala a popřála mu do budoucna hodně úspěchu. "Pojí nás řada zájmů, můžeme zůstat kamarády," dodala Gottová.

Timo Tolkki sledoval prohlášení Gottové: