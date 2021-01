ČHMÚ vydal tři výstrahy! Česko potrápí vítr nad 100 km/h a nový sníh

Do Česka se o víkendu přižene velmi silný vítr, který by mohl podle meteorologů lámat stromy, hrozí i menší škody na budovách. Na horách by mohl dosahovat rychlosti až 110 kilometrů v hodině. Současně Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal také výstrahu před novou sněhovou pokrývkou a vyhlásil povodňovou bdělost.