Chorvaté změnili podmínky cestování. Podívejte se, jak to v praxi vypadá

Pořádné překvapení ve čtvrtek čekalo na všechny Čechy, kteří se chystají na dovolenou do Chorvatska. Země totiž výrazně zpřísnila podmínky pro vstup. Každý teď musí předložit evropský covid pas nebo jiný certifikát o bezinfekčnosti. A to velmi komplikuje mnoha lidem začátek prázdnin. Zatím byl totiž pro vstup do Chorvatska potřeba jen občanský průkaz nebo cestovní pas.

Nečekané změny a začátek prázdnin způsobily, že se na chorvatských hranicích od rána tvořily dlouhé kolony. A to i přesto, že Chorvati ještě žádné dokumenty nepožadovali. Ti, kdo se do Chorvatska teprve chystají, to tak jednoduché už mít nebudou. Kromě vyplněného příjezdového formuláře se budou muset prokázat i svou bezinfekčností.



"Podle českého konzula by v Chorvatsku vše mělo fungovat tak, že když žádný z dokumentů mít nebudete, tak to otočku zpět neznamená. Na hranici na sebe necháte kontakt, dojedete do cílové destinace a tam co nejdříve půjdete na test. Antigenní stojí až 200 kun, tedy kolem 700 korun,“ popsal situaci v zemi reportér TV Nova Ondřej Špalek.



Když bude test negativní, odešlou se údaje na hranice a zpět lidem přijde zpráva, že dotyčnému Chorvati ruší nařízenou samoizolaci. Pokud by člověk byl pozitivní, ale ne zrovna ve vážném stavu, bude zřejmě muset co nejdříve opustit zemi.



Nové podmínky měly platit původně už od čtvrtka. Podle českého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) ale pro české turisty stále platí i původní dohoda, dle které mohou do země i 22 dní po první dávce očkování. Od testů na covid-19 jsou osvobozené pouze děti do 12 let. O víkendu se podle cestovních kanceláří chystá do Chorvatska až 180 tisíc Čechů.



Chorvatsko je na české cestovatelské mapě zařazené stále mezi země s nízkým rizikem nákazy. Češi se tak z Chorvatska mohou vrátit bez jakýchkoliv omezení.

