Chystáte se cestovat po Evropě? Kde si dát pozor odhalí interaktivní mapa

Ačkoli mapa ukazuje i ostatní státy světa, u všech kromě evropských se zobrazuje informace o tom, že do daných zemí nelze cestovat bez udání důvodu. V případě států Evropy mapa mimo jiné informuje o podmínkách pro cestující, které je třeba dodržet, a to včetně těch, které jsou nezbytné pro návrat do Česka.

Barevný semafor ukazuje, jak vysoká je míra rizika nákazy ve zvolené destinaci. Interaktivní mapa je dostupná na webu ministerstva zahraničních věcí. V aktuální fázi jsou v ní zahrnuty informace o státech EU a schengenského prostoru. Důvodem je to, že vnější hranice Schengenu se otevřou až od 1. července. Údaje bude ministerstvo průběžně doplňovat na základě informací z ambasád.

"V posledních dnech se kolem cestování objevovala řada nejasností, proto jsme se rozhodli na webu MZV zveřejnit přehlednou mapu, kde Češi najdou všechny potřebné informace o tom, kam mohou cestovat, jaké je tam riziko nákazy a co musí splnit při návratu," řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Při tvorbě mapy ministerstvo vycházelo z vládou schváleného "semaforu bezpečnosti". Ten sice informoval o tom, ve které zemi je riziko infekce vyšší a ve které naopak nízké, o tom, jaké jsou možnosti cestování do zahraničí, však nesděloval nic.

Bezpečné je dle údajů z mapy cestování například do zemí našich sousedů a také do Chorvatska, Rumunska, Litvy nebo Švýcarska. Španělsko, Portugalsko či Francie představují pro návštěvníky jen střední míru rizika. Naopak vysoké riziko infekce hrozí ve Velké Británii a Švédsku. Sousední Finsko je však bezpečné.

"Rozumím, že naše občany zajímá, kdy budou moct vyjet do dovolenkových destinací jako Egypt či Maledivy. V tuto chvíli se ale EU připravuje na společná vyjednávání se třetími zeměmi. Věřím, že Češi se na jiné kontinenty podívají ještě letos," tvrdí Petříček.

Pokud by české občany stále trápily nejasnosti ohledně cest do zahraničí, informační linka MZV pro ně zůstává i nadále v provozu.