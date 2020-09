Čím zalepit díry ve státním rozpočtu ministryně Schillerová ještě neví

Vládní koalice se shodla na zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daní z příjmu fyzických osob – 15 a 23 %. Zaměstnancům sice z platu zůstane víc peněz, ve státní kase jich ale naopak výrazně ubyde. Příjmy státního rozpočtu by ročně měly klesnout o zhruba 70 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tvrdí, že do budoucna se zrušení superhrubé mzdy ukáže jako přínos. Očekává, že následkem vyšších příjmů zvýší domácnosti také svou spotřebu. Informoval o tom portál iDnes.

"Lidé se nebudou bát utrácet, získají rychlý efekt a postupně se to bude vracet. Bude to samozřejmě na úkor toho, že v těch příštích letech schodek ještě bude vyšší," tvrdí šéfka resortu financí.

Čím do doby, než se projeví efektivita zrušení superhrubé mzdy, chce zalepit díry ve státním rozpočtu, zatím neví. "Já samozřejmě neumím říct, a říkám to otevřeně, že to vezmu tady a tím to vyrovnám. Prostě my jsme v situaci, kdy se nacházíme v bezprecedentní krizi, která se dá srovnat jenom s 30. lety minulého století," prohlásila Schillerová.

Skutečnost, že ministerstvo financí nemá pro tento případ žádný krizový plán, zvedla ze židle bývalého ministra financí a poslance Miroslava Kalouska (TOP 09). "Na úkor schodku umí snižovat daně či zvyšovat výdaje každý nedouk. Míra nezodpovědnosti této vlády vůči budoucnu je bezbřehá," napsal na svůj twitter.

Na kor schodku um sniovat dan i zvyovat vdaje kad nedouk. Mra neodpovdnosti tto vldy vi budoucnosti je bezbeh. Dal slun slova nenalzm. https://t.co/9BmhtBuOoB — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 3, 2020

Že Česko půjde o žebrácké holi se bojí i poslanec a předseda KDU-ČSL Jan Bartošek. "A nakonec budeme všichni žebráci a stát bude v bankrotu. Tato vláda je vláda lichvářů, která nás všechny nažene do exekuce," napsal rovněž na twitter.

A nakonec budeme vichni ebrci a stt bude v bankrotu. Tato vlda je vlda lichv, kter ns vechny naene do exekuce. Kad rodina se chov zodpovdnji, ne tato vlda. https://t.co/04RSAUdLrY — Jan Bartoek (@honzabartosek) September 3, 2020

Že v současné době není zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně vhodným krokem, se domnívá i Národní rozpočtová rada. Vhodnější strategií by podle ní byla podpora přímými vládními výdaji, která by povzbudila poptávku.

Aktuálně totiž hrozí, že ekonomická krize bude pokračovat a lidé namísto utrácení budou spíš šetřit. Kýžená návratnost by se tak odsunula do nedohledna.