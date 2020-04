"Čína mohla epidemii zabránit," tvrdí Trump. USA mohou žádat odškodné

Země, kde epidemie před pěti měsíci propukla, Čína je podle prezidenta Spojených států zodpovědná za pandemii koronaviru.

"Nemáme z Číny radost. Nemáme radost z celé téhle situace, protože věříme, že to celé mohlo být zastaveno přímo u zdroje. Mohli jsme to zastavit rychle a nemoc se nemusela rozšířit do celého světa. Myslíme, že přesně to se mělo stát," uvedl Trump.

Zároveň prohlásil, že jeho země vede vyšetřování proti Číně a nevylučuje, že po ní bude chtít v přepočtu miliardy korun za způsobenou újmu. Ve Spojených státech počet nakažených koronavirem překonal jeden milion. Denní přírůstek se ale na mnohých místech snižuje.

"Musíme se poučit, musíme se posunout dále a musíme být rozumní. Protože když rozumní nebudeme, uvidíme, že index nákazy se zase zvýší," nabádal guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Celosvětově se nemoc potvrdila u více než tří milionů lidí. Některé evropské země pokračují v plánech na uvolňování opatření. Během úterka spolu budou jednat v rámci videokonference ministři vnitra členských zemí Evropské unie, řešit budou především situaci na hranicích.

Detailní plán postupného rozvolňování odpoledne představí francouzská vláda. Rakousko otevře restaurace. A uvolňování některých opatření má projednávat i Španělsko.

"Už několik dní je počet vyléčených lidí vyšší než počet infikovaných lidí, což je zjevně trend, který se upevňuje. A my chceme pokračovat v jeho udržování i tento týden," prohlásil španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa.

Na začátku minulého týdne začalo opatření uvolňovat také Německo. Země byla optimistická, otevřela menší obchody a někteří studenti se mohli vrátit do školy. V pondělí ale stát zaznamenal zvýšení reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších lidí, které infikuje jeden nakažený pacient. Na začátku minulého týdne bylo 0,7, v pondělí se vyšplhalo na jedničku.