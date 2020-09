Čína zvažuje sankce vůči Česku kvůli Vystrčilově návštěvě Tchaj-wanu

Šéf senátu se ve středu setkal s tchajwanským premiérem a prohlásil, že chce svou cestou mezi Českem a Tchaj-wanem stavět most. Kritizoval také Čínu, když uvedl, že v Hong Kongu nedodržela svou proklamovanou zásadu jedné země, ale dvou politických systémů.





Očekává se, že jeho vyjádření ještě vyostří česko-čínské vztahy. Čínský státní deník Global Times už předtím uvedl, že čínský lid požaduje uvalení sankcí na Českou republiku.

Čínský deník také napsal, že stížnosti šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) na adresu čínského ministra zahraničí jsou nesmyslná a směšná. "Nejsem toho názoru, že by byla nesmyslná, skutečně toto nejsou vyjádření, která by v diplomacii byla obvyklá," řekl Petříček.

Ministr zahraničí na druhou stranu uvedl, že Vystrčilova mise není součástí zahraniční politiky České republiky a že mu tuto cestu nedoporučil. "Česká republika uznává Čínu politicky, s Tchaj-wanem udržujeme ekonomické vztahy," tvrdí Petříček.

Zatímco v Číně je Vystrčil terčem kritiky, demokratické země se ho zastávají. Postavili se za něj představitelé Německa, Francie či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

"Výhrůžky namířené proti některé ze zemí Evropské unie a jejím zástupcům odporují podstatě našich vztahů, což je nepřijatelné," napsala na svůj twitter.

#Slovakia stands by the Czech Republic. #EU-#China relations are based on dialogue and mutual respect. Threats directed at one of the EU members and its representatives contradict the very essence of our partnership and as such are unacceptable.