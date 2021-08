Co se skrývá pod jižním pólem Marsu? Vědci odhalili nové stopy

Chladné póly planety Mars dlouhodobě fascinují vědce, kteří si lámou hlavu tím, co se pod jejich povrchem může skrývat. Předchozí data naznačovala, že by se tam mohla nacházet podzemní jezera. Nový výzkum to ale vyvrací. Po bližším prozkoumání se zdá, že by se mohlo jednat o jíl.