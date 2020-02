Co znamená brexit pro Čechy? Do konce roku klid, pak vyřizování

V pátek 31. ledna 2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie. Od 1. února nastalo tzv. přechodné období, které bude trvat až do konce roku 2020. Těchto osm měsíců by mělo Spojenému království a dalším zemím dát dostatek času na to, aby společně vyjednaly podmínky pro své občany.