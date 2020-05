Koronavirus je stále záhadou. Tohle všechno o něm vědci už zjistili!

Vědci z celého světa se stále snaží zjistit co nejvíce informací o novém koronaviru. I když mají za poslední čtyři měsíce mnoho nových poznatků, pořád to nestačí. Vakcína je teprve ve vývoji a zatím není ani jasné to, zda se virus bude vracet stejně jako chřipka nebo jaké zdravotní dopady bude mít na vyléčené.