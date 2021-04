Covid-19 se v Indii vymkl kontrole! Zdravotní systém kolabuje

Šíření koronaviru v Indii se vymklo kontrole. Jen během posledních 24 hodin se v zemi nakazilo téměř 315 tisíc lidí, což je zatím nejvyšší denní nárůst na světě od propuknutí pandemie. Nebezpečně vysoká je i úmrtnost, přes 2100 obětí za jediný den. Tamní zdravotnický systém je na pokraji kolapsu. Dochází lůžka a chybí kyslík, který by řadě pacientů mohl pomoct.

Indický zdravotní systém kolabuje. Nedostatečná preventivní opatření a davy lidí v ulicích způsobily, že se virus začal bleskově šířit a nemocnice musí odmítat pacienty.



Zdravotnická zařízení ve velkých městech trpí akutním nedostatkem lůžek, léků a kyslíku. Životodárný plyn se zaměstnanci nemocnic snaží pacientům zajistit z cisteren. Kvůli poškození jedné z nich a následnému nedostatku kyslíku zemřelo na klinice ve městě Násik dalších 22 lidí.



"Máma v nemocnici ležela posledních pět dnů a udělalo se jí lépe. Nemají tu ale kyslík, takže nakonec v agónii zemřela, měla potíže s dýcháním. Všichni na tom oddělení zemřeli,“ uvedla dcera jedné z obětí.



Problémem je drahá hospitalizace. Poplatek v přepočtu ve výši 6500 korun si nemůže dovolit každý. "Poplatky za lůžko v nemocnici jsou velmi vysoké. Je to kolem 21 000 rupií a my si to nemůžeme dovolit,“ vysvětlil zase syn jednoho z pacientů Manoj Sabde.



Během pouhých čtyř dnů se v zemi nakazilo přes milion lidí. Nepřehledná situace už přiměla řadu zemí, aby zakázaly lety z Indie. Mezi nimi je například i Velká Británie.



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.