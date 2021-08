"Mamahotely" jsou po pandemii opět v kurzu. Mladí lidé šetří za bydlení

Stěhování od rodičů a vlastní bydlení je důležitým krokem v životě mladých lidí. Kvůli pandemii covidu se ale osamostatňují mnohem později. Netýká se to ovšem jen Čechů, situace je podobná i v dalších evropských státech.

Mladí lidé zůstávají u rodičů bydlet déle. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie.

Zatímco v roce 2019 se mladí od rodičů stěhovali okolo 25,8 roku, loni už to bylo v rovných 26 letech. Dívky se přitom osamostatňují dříve, krátce před 25. narozeninami. Chlapci s rodiči zůstávají v jedné domácnosti do svých 28 let.

Bez pomoci rodiny by se momentálně neobešel ani jednadvacetiletý Dominik z Prahy. Studuje politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. V hlavním městě ssdílí byt s přítelkyní a dalšími dvěma kamarády. I přesto, že si na živobytí snaží Dominik vydělat sám a nájemné si spolubydlící mezi sebou rozdělili, bez pomoci rodičů by na samostatné bydlení neměl.

"Bez přispívání rodiny by to bylo mnohem těžší. Pravděpodobně bych musel buď přestat jíst, nebo přestat spát a místo spánku chodit do práce. Nájmy v Praze jsou podraz na studenty a mladé lidi," řekl mladík.



Podle odborníků za to může několik faktorů. Řadí mezi mezi mimo jiné koronavirovou pandemii.



"Před pandemií jsme mohli pozorovat snižování průměrného věku odchodu od rodičů. Mladí Češi se svým chováním více přibližovali chování mladých lidí v západní Evropě. Spolu s tím se zvyšovala i obliba společného bydlení, kdy více mladých lidí sdílí náklady na bydlení a zvyšoval se i počet samostatně žijících mladých," řekla socioložka Jana Klímová Chaloupková ze Sociologického ústavu Akademie věd.

"K nepříznivým podmínkám pro odchod od rodičů přispívají i třeba lockdowny a distanční výuka na vysokých školách, která naopak vedla k tomu, že se řada studentů, kteří bydleli na kolejích, vrátila k rodičům. Předpokládám ale, že jde o dočasný trend," dodala socioložka.



Současný trend by mohl souviset se snižující se dostupností bydlení pro mladé. "Například bohatí lidé usilují o nákup nemovitosti jako bezpečně uložené peníze a tím zvyšují cenu bydlení na trhu. Prodlužuje se také doba studia, protože roste počet maturantů a vysokoškoláků," doplnil Martin Hájek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

To potvrzuje i třiadvacetiletá vysokoškolačka. Před vypuknutím pandemie bydlela v Praze na kolejích. Protože ale momentálně nemá žádnou stálou práci, vrátila se na Moravu k rodině. "Nic vlastního si zatím dovolit nemůžu," tvrdí studentka.



Pokud jde o průměrný věk odchodu od rodičů v Evropě, tak ten se napříč kontinentem mění. Nejkratší dobu u rodičů tráví Švédové, kteří se stěhují už kolem 21. roku života, Chorvaté naopak s rodiči bydlí až do svých 32 let.

"Zatímco ve skandinávských zemích je kladen vysoký důraz na autonomii mladých, kteří se od rodičů stěhují ve věku kolem 20 let, v zemích jižní Evropy mladí lidé zůstavují bydlet s rodiči déle a stěhují se, až když zakládají vlastní rodinu," upřesňuje Klímová Chaloupková.

Ve srovnání s většinou zemí západní Evropy je věk při odchodu od rodičů v České republice vyšší, ale nedosahuje takových hodnot jako v zemích jižní Evropy. "Tyto rozdíly jsou dány tradicemi a sociálními normami, ale i charakterem pracovního trhu a trhu bydlení či sociální politiky. Důležité je to, jak snadné či obtížné je pro mladé lidí získat stabilní zaměstnání," vysvětluje socioložka.



Podle Hájka by fenomén "mamahotelů" měl být ale brzy zase na ústupu. "Protiepidemická opatření společnost do určité míry pochopitelně zmrazila, a tak došlo k odkladu řady věcí, například právě osamostatnění, stěhování, ale také svateb, dovolených. Je to však jen dočasné," domnívá se Hájek.