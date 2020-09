S Covidem-19 aktuálně bojuje na 400 lékařů. Hrozí odklad vyšetření i operací

Za poslední týden se podle České lékařské komory Covid-19 potvrdil u 153 lékařů, 273 zdravotních sester a dalších 214 zdravotnických pracovníků. Nejvíce nakažených je mezi sestrami – počet těch, které jsou nyní pozitivní na koronavirus, stoupl na 693.

Mezi ostatním zdravotnickým personálem se nakazilo 612 lidí, dva pozitivní na koronavirus zemřeli. Mezi nakaženými zdravotními sestrami je jedna oběť a zemřel také jeden lékař.

Aktuálně je na Covid-19 pozitivních 394 lékařů. Celkem se jich od 1. září nakazilo téměř 800, ale 371 z nich se z nemoci už uzdravilo. Takřka dvojnásobný počet pozitivních na koronavirus byl od začátku září mezi zdravotními sestrami a necelých 1400 mezi ostatními zdravotníky.

Aby se předešlo dalšímu nárůstu, bude podle odborů zřejmě třeba omezit zbytnou zdravotní péči. To znamená, že například plánované operace nebo vyšetření, které je možné odložit, by se přesunuly na neurčito. Ke stejnému řešení dospělo ministerstvo zdravotnictví v březnu, na počátku pandemie.

"Je nezbytné, aby nemocnice zaktualizovaly své epidemiologické plány a aby s nimi seznámily zdravotníky a pacienty. Bude znovu nezbytné, aby se v případě šíření nákazy omezila zbytná péče," vyjádřili se zástupci zdravotnických odborů na tiskové konferenci.

"Není to tak, že by nebyly infarkty, cévní mozkové příhody, úrazy nebo nehody, pacienty do nemocnic chodit budou, ale je důležité oddělit ty, kteří jsou nakažení, od těch, kteří potenciálně nakažení nejsou. Je třeba chránit ty, kteří zajišťují zdravotní péči pro všechny," tvrdí odbory.

"Tím, že jsme si chtěli užít léto, jsme nošení roušek zanedbali. Musíme udělat vše pro to, aby byli zdravotníci ochráněni a mohli poskytovat péči," řekl předseda Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů Martin Engel.