ČR už má dvě vakcíny. Podívejte se na rozdíly mezi Pfizerem a Modernou

Rozdíly mezi vakcínami nejsou nijak zásadní, pacienti je nijak nepocítí. Jak už dříve uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), vakcínu si lidé vybrat nebudou moci. Ne všechna očkovací centra totiž budou mít všechny varianty. Do budoucna by Česko navíc mělo očkovat až sedmi vakcínami.

Jak vakcíny fungují?

Princip Moderny a Pfizeru je stejný, v obou případech se jedná o mRNA vakcínu. To znamená, že obsahují molekulu, která má v sobě instrukce k vytvoření tzv. spike proteinu, který se nachází na povrchu viru SARS-CoV-2.

Po vakcíně začnou buňky člověka dočasně tento protein vytvářet a imunitní systém posléze bude schopný ho rozpoznat jako cizorodý. Až se s ním znovu setká při kontaktu s virem, bude schopný se proti němu bránit.

Kdo ji může dostat?

Vakcína Pfizer se nedoporučuje dětem do 16 let, Moderna žádným dětem. Dostat ji tedy zatím mohou jen lidé od 18 let. To se ale může změnit, Moderna nyní provádí klinické testy u dětí v rozmezí 12 až 17 let.

Jak se používá?

Vakcína od Pfizeru se obvykle podává ve dvou dávkách s odstupem minimálně 21 dní. U Moderny je minimální odstup delší, druhá dávka se může podat až po 28 dnech.

Mohou vakcínu dostat alergici?

V obou případech se u lidí, kteří mají alergii na některé ze složek uvedených v příbalovém letáku, očkování nedoporučuje.

Jaká je účinnost?

Obě vakcíny po testování vykázaly velmi vysokou účinnost, o trochu lépe je na tom ale Pfizer s 95 procenty. Účinnost Moderny se uvádí 94,1 procent.

Jaké jsou nežádoucí účinky?

Mezi nejčastější nežádoucí účinky u vakcíny Pfizer/BioNTech patří otok a bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Méně časté je zarudnutí v místě vpichu, svědění, pocit na zvracení, zvětšené lymfatické uzliny, potíže se spánkem a malátnost. Vzácně se po očkování může dostavit i svalová slabost jedné strany obličeje.

U Moderny jsou nežádoucí účinky velmi podobné. Mezi nejčastější patří pocit velké únavy, bolest a zduření v místě vpichu, zimnice, horečka, bolest svalů a kloubů. Dále také zduření či citlivost lymfatických uzlin, pocit na zvracení a zvracení, což jsou příznaky, které nepatří u Pfizeru mezi nejčastější.

Méně časté vedlejší účinky u Moderny jsou zarudnutí, kopřivka a vyrážka v místě vpichu. Svědení se objevilo u méně než 1 ze 100 lidí.

V pátek startuje rezervační systém pro zájemce o očkování proti covid-19