Němci se chystají na děsivé scénáře: výbuch sopky, válka, pandemie

Německá banka Deutsche Bank tento týden zveřejnila poměrně neobvyklou odbornou zprávu, v níž připouští možnost katastrofických událostí v této dekádě. Vzhledem k následkům, které mohou znamenat pro světovou ekonomiku i lidstvo jako takové, se zdá být koronavirová pandemie jen jakýmsi předkrmem. Na zprávu upozornil napřiklad Business Insider.

Podle banky existuje 33% šance, že v příštích 10 letech dojde minimálně k jednomu ze čtyř scénářů, které predikuje: výbuchu sopky, válce, sluneční erupci a pandemii chřipky, která zabije více než dva miliony lidí.

Pandemie

Deutsche Bank poznamenala, že pandemie koronaviru má na globální ekonomiku obrovský dopad, stále je však podstatně méně katastrofická než některé jiné pandemie v historii, jako například španělská chřipka v roce 1918 či černá smrt ve 14. století.

Podle banky existuje každý rok dvouprocentní šance, že propukne pandemie chřipky, která zabije 2,2 milionu či více lidí. "Vzhledem k tomu, že Covid-19 vedl v mnoha zemích k drastickým opatřením, ještě katastrofičtější pandemie by mohla mít závažnější ekonomické následky," stojí ve zprávě.

Výbuch vulkánu

Podle banky je šance, že dojde k obří sopečné erupci o síle VEI 7 každý rok zhruba 0,15 procent. Banka věří, že tato ekologická pohroma představuje jedno z největších rizik pro světovou ekonomiku. V posledních 10 tisících letech takto silných erupcí proběhlo nejméně deset - naposledy v roce 1815, když vybuchla Tambora v Indonésii. Rozměry katastrofy byly nezměrné. Došlo ke globálnímu poklesu teplot a rok 1816 byl v podstatě rokem bez léta. Obdobná katastrofa by zasáhla hospodářství všech států na světě.

Sluneční erupce

I Slunce, přestože je od Země vzdálené miliony kilometrů, představuje pro ekonomiku riziko v příštích deseti letech. "Silná sluneční bouře může způsobit značné a dlouhotrvající škody na naší planetě. Moderní technologie je založená na elektronice. Mohlo by tak dojít k rozsáhlým výpadkům elektřiny, což by mělo dopad na hospodářskou situaci celého světa," uvedla banka. Šance, že dojde k takto silným erupcím, činí podle banky ročně 1,06 procent.

Globální válka

Podle banky je méně pravděpodobné než v minulých dekádách, že státy vstoupí do války, nicméně stále to považuje za riziko. Roční šance, že vypukne válka, je podle ní 0,625 procent. Během následujících 40 let je tudíž toto riziko 22procentní.

Výzkum Deutsche Bank se podíval ještě dál za toto desetiletí. Ve vzdálenější budoucnosti vidí jako hrozbu sopečnou erupci o síle VEI 8, ke které naposledy došlo před 75 tisíci lety a která měla ničivé následky. Nevylučuje ani pád asteroidu, přestože se to nyní může zdát nepravděpodobné.