Čtyřicátníci by měli ubrat. Podle vědců mají pracovat jen 3 dny v týdnu

Lidé nad čtyřicet let by měli chodit do práce tři dny v týdnu, zjistili vědci. Pokud prý jsou v práci častěji, jsou neproduktivní, hůře se soustředí a častěji podléhají depresi. Čeští odborníci nejsou proti, jen pro stát a firmy by to znamenalo ekonomické problémy. Zato lidé prý by byli šťastnější.