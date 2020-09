Další dárek pro voliče od Babiše: Pošleme lidem respirátory, slibuje

Premiér Andrej Babiš se na vládě chystá projednat návrh, podle kterého by stát plošně distribuoval roušky a respirátory. Ty by měly dostat hlavně senioři, distribuovat by je měla Česká pošta.

Podle premiéra má Česko dostatek roušek i respirátorů, nastal tak podle něj čas, aby stát začal ochranné pomůcky distribuovat plošně. Respirátory FFP2 by se měly dostat mezi seniory, roušky by se rozdělovaly po dohodě, uvedl premiér ve vysílání Rádia Impuls.

"Byla by to náročná akce, ale já si myslím, že je to asi potřeba, protože hlavně ty respirátory pro starší lidi jsou důležité, protože samozřejmě rouška chrání, ten kdo má roušku tak chrání ty ostatní," uvedl Babiš během rozhovoru.

Babiš prohlásil, že sám téměř vždy nosí respirátor třídy FFP2. Díky němu podlesvých slov do izolace nemusí ani poté, co byl v kontaktu s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, u které se koronavirus potvrdil.

"Já chci jen dodat, že nosím respirátor dvojku, téměř všude. A měl jsem ho i na tom jednání. V místnosti bylo větráno a jsou tam vysoké stropy," popsal ve středu premiér, jak chrání své zdraví.

O distribuci roušek a respirátorů hovořil například Miroslav Kalousek, který kritizoval schválení rouškovného: "Česká vládo. Počet nakažených roste, přesto jste pro ochranu ohrožených skupin neudělali nic. Pokud byste místo jednorázového odpustku 5000 Kč zajistili seniorům kvalitní antivirové roušky zdarma, byl by to smysluplný výdaj. Jenže vy chcete voliče uplácet."

"Ministerstvo vnitra zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2. Jsou ve skladu Policie ČR v Opočínku. Jsme připraveni je distribuovat dle rozhodnutí vlády i prostřednictvím České pošty a Hasičského záchranného sboru ČR," reagoval ministr vnitra Jan Hamáček.

O rozdávání roušek širšímu obyvatelstvu se hovořilo už během první vlny šíření koronaviru. "Co se týká nabídky pro obyvatelstvo, tak kromě těchto rizikových kategorií a kritické infrastruktury chceme distribuovat postupně roušky i obyvatelstvu a to tak, že budou k dispozici zdarma," zveřejnil v březnu Roman Prymula. I v březnu se hovořilo o tom, že by měla ochranné pomůcky distribuovat Česká pošta.